الرياضة

عاجل بالأسماء.. أول 3 لاعبين يستغني عنهم مارسيل كولر في الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي مؤمن الجندي، عبر برنامجه الإذاعي "فاول"، عن أسماء أول 3 لاعبين وضعهم مارسيل كولر في قائمة الراحلين.

وتحدث الجندي قائلا: "هناك 3 لاعبين حصلوا على ختم المغادرة النهائي من صفوف النادي الأهلي".

3 أسماء تقترب من الرحيل عن الأهلي

وتابع: "رقم واحد كريم نيدفيد، البعيد تماما عن المشاركة في المباريات، والذي رغم إعجابه بطريقة لعبه لا يحصل على فرصة للمشاركة على الإطلاق".

واستكمل: "كريم الدبيس، ظهير النادي الاهلي الأيسر الشاب، والذي لا يحصل على فرصة إلا في ظروف صعبة، يظهر خلالها".

واستطرد: " اللاعب الثالث هو صلاح محسن، والذي لم يقنع مارسيل كولر تماما، في قلب هجوم النادي الأهلي".

واختتم: "اللاعبين الثلاثة، أعتقد بنسبة كبيرة، هم أول اللاعبون الراحلون عن القلعة الحمراء".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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