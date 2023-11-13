نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل بالأسماء.. أول 3 لاعبين يستغني عنهم مارسيل كولر في الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي مؤمن الجندي، عبر برنامجه الإذاعي "فاول"، عن أسماء أول 3 لاعبين وضعهم مارسيل كولر في قائمة الراحلين.

وتحدث الجندي قائلا: "هناك 3 لاعبين حصلوا على ختم المغادرة النهائي من صفوف النادي الأهلي".

3 أسماء تقترب من الرحيل عن الأهلي

وتابع: "رقم واحد كريم نيدفيد، البعيد تماما عن المشاركة في المباريات، والذي رغم إعجابه بطريقة لعبه لا يحصل على فرصة للمشاركة على الإطلاق".

واستكمل: "كريم الدبيس، ظهير النادي الاهلي الأيسر الشاب، والذي لا يحصل على فرصة إلا في ظروف صعبة، يظهر خلالها".

واستطرد: " اللاعب الثالث هو صلاح محسن، والذي لم يقنع مارسيل كولر تماما، في قلب هجوم النادي الأهلي".

واختتم: "اللاعبين الثلاثة، أعتقد بنسبة كبيرة، هم أول اللاعبون الراحلون عن القلعة الحمراء".