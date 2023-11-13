نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أين سيرحل علي معلول بعد قرار الخروج من الأهلي؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي مؤمن الجندي، وجهة التونسي علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المقبلة بعد نيته بالرحيل من القلعة الحمراء.

وقال الجندي عبر برنامجه الإذاعي "فاول": "علي معلول ينوي الرحيل من الأهلي مع نهاية الموسم بعد انتهاء تعاقده".

سبب قرار علي معلول بالرحيل

وأضاف: "سبب قرار معلول هو الرغبة في الانتقال لأحد الدوريات الخليجية لتأمين مستقبله قبل الاعتزال".

ويبحث الأهلي بشتى الطرق عن بديل قوي، للتونسي علي معلول نجم القلعة الحمراء حيث ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري.

وواصل: "الأهلي بدأ البحث عن بديل لعلي معلول، مما يعني اقتراب رحيل اللاعب التونسي".

واختتم مشددًا على أن معلول قدم تاريخًا حافلًا مع الأهلي، يؤهله لأن يعود لكي يعتزل في القلعة الحمراء أو يتقلد منصبًا مرموقًا بها.