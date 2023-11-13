نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات الجولة الثالثة عشر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يزداد البحث يومًا بعد يوم، عن جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024، في ظل الصراع الشرس بين كبار إنجلترا على صدارة البريميرليج لهذا الموسم المثير.

ويتصدر مانشستر سيتي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة، ومتفوقًا بفارق نقطة وحيدة فقط عن كل من ليفربول وآرسنال، فيما يأتي توتنهام رابعًا برصيد 26 نقطة وذلك بعد تراجع نتائجه مؤخرًا.

- ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات الجولة الثالثة عشر

1 مانشستر سيتي، 28 نقطة.

2 ليفربول، 27 نقطة.

3 آرسنال، 27 نقطة.

4 توتنهام، 26 نقطة.

5 أستون فيلا، 25 نقطة.

6 مانشستر يونايتد، 21 نقطة.

7 نيوكاسل يونايتد، 20 نقطة.

8 برايتون، 19 نقطة.

9 وست هام، 17 نقطة.

10 تشيلسي، 16 نقطة.

11 برينتفورد، 16 نقطة.

12 ولفرهامبتون،15 نقطة.

13 كريستال بالاس، 15 نقطة.

14 إيفرتون، 14 نقطة.

15 نوتينجهام فورست، 13 نقطة.

16 فولهام، 12 نقطة.

17 بورنموث، 9 نقاط.

18 لوتون تاون، 6 نقاط.

19 شيفيلد يونايتد، 5 نقاط.

20 بيرنلي، 4 نقاط.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز

وتنقل مباريات البريميرليج بشكل حصري ومباشر على شبكة قنوات بي إن سبورتس الرياضية، الناقل لجميع منافسات الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

