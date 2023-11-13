نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الأهلي اليوم.. عقوبات وتعديل موعد وتراجع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا ملخص أخبار الأهلي اليوم والتي جاءت كالتالي:

تعديل موعد مباراة الأهلي وسموحة في دوري نايل

قامت رابطة الأندية بتعديل موعد مباراة الأهلي ضد سموحة، وذلك ضمن الجولة السابعة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز "النيل".

وتم تغيير موعد مباراة الأهلي أمام سموحة، في المواجهة المقرر إقامتها على ملعب استاد المقاولون العرب.

وأعلنت رابطة الأندية إقامة مباراة الأهلي ضد سموحة في تمام الساعة السابعة مساء، ضمن منافسات الجولة السابعة، يوم الثلاثاء الموافق 28 نوفمبر.

وكان من المقرر أن تقام مباراة الأهلي ضد سموحة في تمام الساعة الرابعة مساء.

فوز فريق الأهلي مواليد 2003 على مودرن فيوتشر

فاز فريق كرة القدم شباب بالنادي الأهلي مواليد 2003، على مودرن فيوتشر بخمسة أهداف مقابل هدف ضمن أحداث الجولة 11 من بطولة الجمهورية.

رابطة الأندية تُعلن عقوبات مباراة الأهلي أمام الجونة



أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، برئاسة عامر حسين، عقوبات، بسبب الأحداث التي شهدتها مباراة الأهلي والجونة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاءت عقوبات مباراة الأهلي والجونة كالتالي:

تم إيقاف اللاعب أحمد محمود أحمد لاعب فريق الجونة مباراة واحدة وذلك بسبب الطرد الذي تعرض له عقب حصوله على إنذارين في نفس المباراة.

الأهلي يتراجع في التصنيف العالمي بعد الخروج من بطولة الدوري الأفريقي

أعلنت شبكة "OPTA” للإحصائيات عن ترتيب الأندية الأفريقية، عقب خروج الأهلي من بطولة الدوري الإفريقي الأخيرة.

واحتل الأهلي المركز الثاني إفريقيا، ليتراجع رقمه، واحتل المركز 167 عالميا، رغم الصدارة في قائمة المتوجين باللقب.

آخر تطورات حالة العامري فاروق

الحالة لم تتحسن حتى الأن، ويتم متابعته بشكل مستمر من جانب الأطباء، ويستمر تواجده في غرفة العناية المركزة.

كولر يوافق على إعارة لاعب الفريق

أبدى كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي موافقة مبدئية، لإعارة لاعب الفريق، التونسي محمد الضاوي كريس، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

حيث أن اللاعب يمتلك عرضين للإعارة، وعرضًا شفويًا من الترجي التونسي للحصول على خدماته بشكل نهائي في الشتاء أو الصيف المقبل.