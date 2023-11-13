نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الزمالك يصدم فتوح ويعلن قراره بعد التحقيقات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب موقفهم من عقوبة أحمد فتوح الظهير الأيسر لفريق الكرة الأول بالنادي الأبيض بعد انتهاء التحقيقات مع اللاعب.

خصم 25% من عقد فتوح

ويعقد مجلس إدارة نادي الزمالك حاليا اجتماعا طارئا بمقر النادي؛ لمناقشة عدد من الملفات الشائكة داخل القلعة البيضاء وأبرزها قرار الإدراة من الثلاثي أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري بعد تسلم نتائج التحقيقات.

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك خصم 25% من عقد أحمد فتوح لاعب الفريق بعد ثبوت خروجه من معسكر الفريق قبل مواجهة زد بالدوري العام دون الحصول على إذن من الجهاز الفني.

ومن المقرر أن يُبلغ نادي الزمالك بشكل رسمي الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا بقرار المجلس بشأن أحمد فتوح ومحمد صبحي خلال الساعات القليلة القادمة.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك قد قرر عرض الثلاثي أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري للبيع بعد خرقهم لقواعد وثوابت الفريق قبل مباراة زد التي انتهت لصالح الفريق الصاعد حديثا لدوري نايل بهدفين مقابل هدف.

من الجدير بالذكر أن المدرب البرتغالي روي فيتوريا كان قد أعلن ضم الثنائي أحمد فتوح ومحمد صبحي لقائمة منتخب مصر استعدادًا لمواجهتي سيراليون وجيبوتي ضمن إطار منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

