نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بديل فيرمينو.. الأهلي يستهدف التعاقد مع هداف برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يخطط مسؤولو نادي الأهلي السعودي في التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة 2024، لتدعيم صفوف الفريق السعودي خلال الموسم الجاري.

الأهلي يخطط لضم ليفاندوفسكي

كشف صحيفة " جدة " السعودية عن رغبة الألماني ماتياس يايسله المدير الفني لفريق الأهلي، في استبدال البرازيلي روبرتو فيرمينو بلاعب آخر في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة والأقرب المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

واضافت الصحيفة بإن البرازيلي فيرمينو تراجع مستواه بشكل كبير مع الأهلي، وغيابه عن التسجيل لمدة 13 مباراة، منذ أن سجل هاتريك فقط في مباراته الأولى مع الراقي بالدوري السعودي هذا الموسم.

يذكرأن مسؤولو نادي أهلي جدة قد تعاقدوا مع اللاعب روبرتو فيرمينو، لمدة 3 سنوات وحتّى عام 2026، بعد أن أنهى المهاجم البرازيلي عقده مع نادي ليفربول الإنجليزي.

وتمكن المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي من تسجيل 6 اهداف رفقة نادي برشلونة خلال 16 مباراة لعبها هذا الموسم في مختلف المسابقات.

ما موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري السعودي للمحترفين؟

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة نظيره الشباب مساء السبت المقبل 25 نوفمبر 2023، في الجولة الرابعة عشر من منافسات الدوري السعودي للمحترفين موسك 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة التاسعة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية العاشرة مساءًا بتوقيت الإمارات.