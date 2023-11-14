نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الزمالك.. أزمة جديدة تضرب القلعة البيضاء ومواجهة قوية في إنتظار لاعبي السلة (طالع التفاصيل) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.



ونقدم لكم هنا ملخص أخبار الزمالك اليوم والتي جاءت كالتالي:

قناة الزمالك تُعلن إذاعة مباراة سلة الزمالك ضد الأهلي

اعلنت قناة نادى الزمالك عن إذاعة مباراة كرة السلة بين الزمالك والاهلى غدًا الثلاثاء، على صالة نادى الفارس الأبيض، عند السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، في ذهاب دور الـ 8 لدوري المرتبط لكرة السلة.



مجلس إدارة الزمالك يؤازر فريق السلة قبل مواجهة الأهلي المرتقبة

عقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب اجتماع بالفريق الأول لكرة السلة، على صالةمحمد حسن حلمي، لمؤازرته قبل مواجهة الأهلي غدًا، الثلاثاء في دور الـ 8 لبطولة دوري المرتبط.



شكوى رسمية من أوسوريو ضد الزمالك

تقدم الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بشكوى رسمية ضد النادى الأبيض في اتحاد الكرة، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة، حيث أنه كان يجب أن يحصل على راتب ٣ شهور بجانب شهرين شرط جزائى ولم يتقاضى منهم أى شىء.

ثنائى الزمالك توجه إلى اتحاد الكرة لـإثبات صحة موقف النادي تجاه أوسوريو

توجه عبد الواحد السيد، مدير الكرة بالنادى، وأحمد خالد حسنين عضو مجلس ادارة النادى إلى مقر الاتحاد المصرى لكرة القدم، من أجل إثبات صحة موقف الفريق من شكوى أوسوريو، المدير الفني السابق للزمالك، بسبب مستحقاته.

حيث قام الثنائي بتقديم كل ما يُثبت صحة موقف الزمالك فى هذا الملف، وأنه كان هناك جلسة مع الكولومبى لدفع كل مستحقاته المتأخرة، والتفاوض حول الشرط الجزائى، أمس الاحد، حيث أنه لم يحضر ولا حتى وكيل اعماله فى الموعد المحدد، دون إعتذار مسبق.

غرامة فتوح

مجلس إدارة الزمالك يقرر خصم 25% من قيمة عقد أحمد فتوح وإخطار المنتخب بالعقوبة الموقعة على اللاعب والتي سيتم الإعلان عنها بعد قليل في بيان رسمي

