نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أزمة القيد شوكة في حلق إدارة الزمالك قبل الميركاتو الشتوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقف أزمة إيقاف القيد التي يعاني منها نادي الزمالك، شوكة في حلق مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب، قبل فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل حاجة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لدعم عدد كبير من المراكز.



ومن جانبها تسعى إدارة الزمالك لحل أزمة إيقاف القيد، من أجل التعاقد مع عدد من الصفقات القوية لدعم صفوف الفريق خلال الميركاتو الشتوي المقبل.



ومن جانبه كشف مصدر داخل القلعة البيضاء، عن دخول بعض اللاعبين على دائرة اهتمامات الأبيض، ويأتي على رأسهم عمر كمال عبدالواحد لاعب فيوتشر، وأحمد أمين أوفا مهاجم إنبي، ومحمد حمدي ظهير نادي إنبي.



وأصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، قرارًا خلال الفترة الماضية، بحرمان نادي الزمالك من القيد لحين سداد الغرامات الموقعه على النادي.



- أسباب إيقاف القيد في الزمالك



1- الغرامة الخاصة بمحمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لصالح نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي، البالغة 1.5 مليون دولار.



2- غرامة اللاعب بنجامين أتشيمبونج، مهاجم النادي السابق، البالغة 270 ألف دولار.



3- حق الرعاية المستحق لنادي وادي دجلة، في صفقة انتقال اللاعب السنغالي إبراهيما نداي، البالغ قيمتها 7500 دولار.



4- حق الرعاية المستحق لنادي "ليون 36" النيجيري، في صفقة انتقال المهاجم البنيني سامسون أكينيولا، والبالغة 11.8 ألف دولار.



وأكد مصدر على أن عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء، في تواصل مستمر مع إدارة نادي سبورتنج لشبونة، من أجل حل أزمة شيكابالا، والتوصل لاتفاق مع إدارة النادي البرتغالي للموافقة على جدولة المتأخرات.