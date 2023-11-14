نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بايرن ميونخ يحسم موقفه من رحيل هدف ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم هيربرت هاينر رئيس مجلس إدارة بايرن ميونخ الألماني موقف نجم الفريق الكندي ألفونسو ديفيز الذي زعمت تقارير صحفية اقترابه من الانضمام إلى ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

بايرن ميونخ يحسم مصير ديفيز

ولفتت التقارير الصحفية أن ريال مدريد يستهدف تدعيم مركز الظهير الأيسر بلاعب قوي، حيث يسعى للتفاوض مع بايرن ميونخ بشأن ديفيز في 2024 حتى يكون ثاني صفقة للفريق في الموسم الحالي بعد البرازيلي الشاب إندريك البالغ من العمر 17 عامًا والذي ضمّه ريال مدريد من بالميراس لكنه لن يرتدي قميص الملكي إلا في يوليو 2024 بعد بلوغ السن القانونية 18 عامًا.

وعن مستقبل ديفيز، قال هاينر في تصريحات نقلتها شبكة ديجي سبورت العالمية: "ديفيز يمتلك عقدًا حتى يونيو 2025 معنا، فهو أحد أفضل اللاعبين في مركز الظهير الأيسر في العالم".

واختتم هاينر تصريحاته قائلًا: "نحن نُريد بالطبع الاحتفاظ بخدماته معنا في بايرن ميونخ وآمل أن يرغب في البقاء أيضًا".

وأوضحت التقارير الصحفية أنه بجانب ريال مدريد يرغب كلا من تشيلسي ومانشستر سيتي الإنجليزيان في التعاقد مع ديغيز بجانب غريمه برشلونة لكن ريال مدريد يأمل في أن يقنعه بعدم التجديد مع بايرن ميونخ لينضم إلى الملكي في الصيف المقبل.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن ديفيز كان قد انضم إلى بايرن ميونخ في عام 2019 قادمًا من فانكوفر وايت كابس وشارك مع النادي البافاري في 171 مباراة في مختلف البطولات وسجل 8 أهداف وصنع 28 تمريرة حاسمة.