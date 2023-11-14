نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأوامر توخيل.. بايرن ميونخ يقترب من خطف جوهرة توتنهام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقترب مسؤولو نادي بايرن ميونخ الألماني من التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة 2024، لتدعيم صفوف الفريق البافاري خلال الموسم الجاري.

ايريك داير يقترب من الانتقال لصفوف بايرن ميونخ

كشفت صحيفة " بيلد" الألمانية بإن مسؤولو نادي بايرن ميونخ ترغب في ضم إيريك داير مدافع توتنهام هوتسبير خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة 2024، بعد المستويات الكبيرة التي يقدمها اللاعب.

وأضافت الصحيفة بإن إيريك داير سينتهي تعاقد مع نادي توتنهام هوتسبير بنهاية الموسم الجاري، فمن السهل التعاقد معه والوصول لاتفاق لضم الصفقة خلال الميركاتو الشتوي.

ما موعد مباراة توتنهام هوتسبير المقبلة في الدوري الإنجليزي؟

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير نظيره نادي أستون فيلا مساء الأحد المقبل 26 نوفمبر 2023، في الجولة الثالثة عشر من منافسات الدوري الانجليزي الممتاز " البريميرليج " موسم 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الرابعة مساءًا بتوقيت القاهرة الخامسة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية السادسة مساءًا بتوقيت الإمارات.