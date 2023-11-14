نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمساعدة بيلينجهام.. فلورنتينو بيريز يستهدف التعاقد مع هداف البريميرليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينوي مسؤولو نادي ريال مدريد الإسباني برئاسة فلورنتينو بيريز في التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة 2024، لتدعيم صفوف الفريق المرينجي خلال الموسم المقبل.

حقيقة مفاوضات ريال مدريد مع ارلينج هالاند

كشفت صحيفة " سبورت " بإن إدارة ريال مدريد تنوي ضم المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة 2024 بعدما استبعد فكرة ضم الفرنسي كليان مبابي.

وأضافت الصحيفة بإن اللاعب جود بيلينجهام نجم خط وسط المرينجي دخل من أجل إقناع النرويجي إيرلينج هالاند على الرحيل من مانشستر سيتي والانتقال لصفوف ريال مدريد بسبب الصداقة القوية التي تجمع اللاعبين عندما كانوا زملاء في بوروسيا دورتموند.

يذكر أن نادي ريال مدريد تراجع عن فكرة ضم المهاجم الفرنسي كليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات المقبلة، بعدما تمسكت إدارة الفريق الباريسي ببقاء اللاعب.

ما موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني؟

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد نظيره نادي قادش مساء يوم الأحد 26 نوفمبر 2023، في الجولة الرابعة عشر من منافسات الدوري الإسباني موسم 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات.