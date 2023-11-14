نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرزها تجديد الثقة في معتمد جمال وسحب الرئاسة الشرفية لمرتضى منصور.. قرارات مجلس إدارة نادي الزمالك بعد الاجتماع الطارئ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

عقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، اجتماعا طارئا مساء اليوم الإثنين، بمقر القلعة البيضاء بميت عقبة، لمناقشة عدد من الملفات الشائكة داخل النادي وأبرزها موقف المدير الفني، وعقوبة أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري بعد تسلم نتائج التحقيقات.

قرارات مجلس إدارة نادي الزمالك بعد الاجتماع الطارئ



ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، أبرز قرارات مجلس إدارة القلعة البيضاء، عقب اجتماع اليوم الإثنين الموافق 13 من شهر نوفمبر الجاري.



وجاءت قرارات مجلس إدارة القلعة البيضاء كالتالي:

1- إيقاف الثلاثي أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي لمدة شهر، بعد ثبوت خروجهم من معسكر الفريق قبل مواجهة زد بالدوري العام دون الحصول على إذن من الجهاز الفني.



2- خصم 25% من إجمالي عقد أحمد فتوح، و20% من إجمالي عقد الحارس محمد صبحي، وخصم 15% من إجمالي عقد مصطفى الزناري وفقا للوائح الفيفا.



3- إبلاغ الجهاز الفني للمنتخب الأول لكرة القدم المصري بقيادة روي فيتوريا، بقرارات مجلس إدارة الزمالك ضد الثلاثي فتوح وصبحي والزناري.



4- إنشاء مؤسسة خيرية تابعة لنادي الزمالك، لتقديم الدعم والرعاية لكافة قدامى اللاعبين والعاملين بالنادي بما يليق بهم، وتفويض الدكتور حسام المندوة بذلك



5- سبق وتمت دعوة الكولومبي أوسوريو لإنهاء مستحقاته والشرط الجزائي ولكنه لم يحضر، والمجلس جدد الدعوة غدًا الثلاثاء، للاجتماع مع المدرب لإنهاء كافة مستحقاته.



6- سحب قرار مجلس الإدارة السابق بشأن منح المستشار مرتضى منصور الرئاسة الشرفية، وتخصيص له غرفة وكل ما يتعلق بالقرارات السابقة وما ترتب عليها



7- التأكيد على مخاطبة السيد مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء السابق، بتكليف من يلزم لاستلام ما يكون له من متعلقات شخصية بالنادي.



8- التأكيد على أنه لم يتم طرح أو مناقشة عرض مدير فني مصري أو جنبي، لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.



9- تجديد الثقة في معتمد جمال كمديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.



10- الموافقة على المشاركة في السوبر الذي سيقام في الإمارات لكرة اليد في شهر ديسمبر.



11- الموافقة على تعيين رؤساء الأجهزة الفنية لكافة الألعاب بالنادي، على أن يتم عرض التشكيلات الكاملة للأجهزة في الاجتماع القادم.



وفي نهاية عرض قرارات اجتماع مجلس إدارة الزمالك، ناشد مسئولي القلعة البيضاء جميع وسائل الاعلام بتحري الدقة في الأخبار التي تنشر عن النادي.