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أحمد جودة - القاهرة - تعرف على مجموعة المنتخب المصري في التصفيات الأفريقية لكأس العالم 2026 وموعد مباراة جيبوتي

موعد مباراة مصر وجيبوتي في افتتاح التصفيات الأفريقية لكأس العالم 2026.

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق أولى مباريات المنتخب المصري في مرحلة المجموعات من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث سيفتح المنتخب المصري مبارياته بمواجهة نظيره الجيبوتي في أولى مباريات مرحلة المجموعات من التصفيات الأفريقية لكأس العالم 2026.

ويبحث العديد من عشاق المنتخب المصري عن موعد انطلاق المباراة والقنوات الناقلة لها، وفي إطار الخدمات التي تقدمها بوابة دوت الخليج الإلكترونية نستعرض لكم كل ماتريد معرفة عن مباراة منتخب مصر وجيبوتي في مرحلة المجموعات من التصفيات الأفريقية لكأس العالم 2026.

موعد مباراة مصر وجيبوتي في مرحلة المجموعات من التصفيات الأفريقية لكأس العالم 2026

موعد مباراة مصر وجيبوتي في افتتاح التصفيات الأفريقية لكأس العالم 2026

وسيخوض المنتخب المصري أول مبارياته في التصفيات يوم الخميس القادم الموافق 16 نوفمبر 2023، حيث ستنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، على أرضية ومعلب استاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وجيبوتي تصفيات كأس العالم 2026

قناة أون تايم سبورت

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة منتخب مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم 2026 عبر مجموعة قنوات «أون تايم سبورت»، كما سيتم بثها أيضًا عبر قناة بي إن سبورتس القطرية.

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تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وجيبوتي تصفيات كأس العالم 2026

تردد قناة أون تايم سبورت

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11681.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

قائمة المنتخب لمباراة جيبوتي وسيرليوان بتصفيات كأس العالم 2026

قائمة منتخب مصر

وكان المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا قد أعلن عن قائمة المنتخب التي ستخوض مباراتي جيبوتي وسيراليون بتصفيات كأس العالم منذ أيام قليلة، وجاءت هذه القائمة كالتالي:-

حراسة المرمى:- محمد الشناوي - محمد صبحي - أحمد الشناوي

خط الدفاع:- محمد هاني - عمر كمال - علي جبر - محمد عبد المنعم - أحمد سامي - رامي ربيعة - محمد حمدي - أحمد فتوح.

الوسط:- طارق حامد - مروان عطية - محمد النني - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمود حمادة - حمدي فتحي.

الهجوم:- محمد صلاح - مصطفي فتحي - محمود حسن تريزيجيه - عمر مرموش - حسين الشحات - مصطفي محمد - محمد شريف.

مجموعة المنتخب المصري في التصفيات الأفريقية لكأس العالم 2026

ويقع المنتخب المصري في المجموعة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2026 والتي سيقام بتنظيم ثلاثي للمرة الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، ومن المقرر أن يتأهل تسع منتخبات أفريقية إلى المرحلة النهائية من البطولة فيما سيتواجد مقعد أخر سيتم المنافسة عليه مع أحد المنتخبات الاسيوية، حيث ستضم البطولة 48 منتخب للمرة الأولى في تاريخها.

ويتواجد مع منتخب مصر في المجموعة كلا من:-

بوركينا فاسو.

وإثيوبيا.

وسيراليون.

وجيبوتي.

وغينيا بيساو.

تاريخ مواجهات مصر وجيبوتي

موعد مباراة مصر وجيبوتي في افتتاح التصفيات الأفريقية لكأس العالم 2026

وتواجه منتخب مصر وجيبوتي في مباراتين قبل مباراة الخميس المقبل في الجولة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وواجه منتخب مصر جيبوتي في أعوام 2008، 2009، ونجح الفراعنة وقتها في تصدر المجموعة والتأهل إلى نهائي تصفيات مونديال 2010، حيث انتصر المنتخب المصري برباعية نظيفة في الذهاب، وكرر نفس النتيجة في مباراة الإياب.