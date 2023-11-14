نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فاض الكيل.. ريال مدريد يحسم مصير نجمه الفترة القادمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية خلال الساعات الأخيرة عن القرار الجديد الذي اتخذه مسئولو الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني بشأن نجم الفريق.

إصابة أردا جولر مع ريال مدريد من جديد

وتعرض أردا جولر للإصابة مع نادي ريال مدريد الإسباني مرة أخرى وهو ما سيجعل الفريق الأبيض يفتقد من خلاله خدماته فترة من الزمن حتى يتعافى اللاعب من جديد.

ومنذ أن وطأت أقدام جولر صفوف نادي ريال مدريد وهو يعاني من الإصابات بشكل متتالي وهو ما جعل إدارة الملكي تغير قرارها حوله، وتقرر أخذ قرار حاسم يحدد مصير اللاعب داخل الفريق.

وقررت إدارة ريال مدريد عدم الاستعجال في رجوع اللاعب لخطط كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق مرة أخرى حتى يتعافى بشكل كامل وأنها ستقدم له كل الدعم خلال الفترة القادمة.

يذكر أن جولر وصل إلى ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية الماضية مقابل 20 مليون يورو من فناربخشة.