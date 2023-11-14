سيراميكا كليوباترا يواجه فاركو وديًا استعدادًا لعودة الدوري

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أحمد جودة - القاهرة -



يخوض نادي سيراميكا كليوباترا مباراة ودية مساء يوم الخميس القادم أمام فاركو استعدادًا لعودة الدوري.

يسعى الكابتن أيمن الرامدي المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا تجهيز جميع اللاعبين خلال المباراة الودية للوقوف على مستواهم قبل عودة الدوري.

سيراميكا كليوباترا يواجه فاركو وديًا

ويحتل نادي سيراميكا كليوباترا المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط من 6 مباريات في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وخسر سيراميكا كليوباترا من نظيره الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد في لقاء مؤجل من الأسبوع الثاني من منافسات دوري نايل.

موعد مباراه سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي

يلتقي سيراميكا كليوباترا مع نظيره البنك الأهلي ضمن لقاءات الجولة الثامنة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها عقب انتهاء فترة التوقف الدولي على ستاد المقاولون العرب.

