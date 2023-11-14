نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 5 لاعبين في مركز واحد.. هل يفكر مارسيل كولر بعقلانية أم غرور؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثار السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الجدل بين جماهير المارد الأحمر، بعد أن طلب التعاقد مع عمر كمال عبدالواحد لاعب فيوتشر، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لتدعيم مركز الظهير الأيمن.



ويمتلك كولر في مركز الظهير الأيمن أكثر من لاعب خاصة، بعد عودة اكرم توفيق من الإصابة، بجانب الثلاثي محمد هاني وكريم فؤاد وخالد عبدالفتاح، حيث لا يحتاج لضم عمر كمال عبدالواحد مما أثار اندهاش بعض الجماهير من طلبه الحصول على خدمات اللاعب في الميركاتو الشتوي.

ومن المتوقع أن يتعاقد الأهلي مع عمر كمال عبدالواحد في يناير المقبل، بعد أن أنهى أمير توفيق مدير التعاقدات الاتفاق مع اللاعب على كافة التفاصيل، ويتبقى فقط حسم الأمور مع ناديه.



وتألق عمر كمال عبدالواحد بشكل لافت في الفترة الماضية مع فيوتشر مما جعل بعض الأندية ترغب في الحصول على خدماته، أبرزها الأهلي والزمالك وبيراميدز.



ويحسم عمر كمال وجهته خلال الأيام القادمة بالانضمام للأهلي، أو لتمديد تعاقده مع فيوتشر بعد العرض الذي تلقاه من مسؤولي ناديه.