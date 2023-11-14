نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بوجود ميهوب وعرابي".. الأهلي ينجح في حسم أول صفقات يناير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح مسؤولو النادي الأهلي، في حسم أول صفقات المارد الأحمر، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير المقبل، لتدعيم الفريق الأول بعد توصية المدير الفني للفريق، السويسري مارسيل كولر.



- تفاصيل مفاوضات الأهلي وعمر كمال

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":" أن انتهى مسؤولو الأهلي من حسم صفقة انتقال عمر كمال عبدالواحد لاعب مودرن فيوتشر، إلى الفريق وأنه سيكون لاعبًا ضمن صفوف النادي الأهلي، خلال شهر يناير المقبل".

وأشار هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "المفاوضات بدأت منذ فترة بشكل شفوي ثم بدأت بشكل رسمي، من أجل وصول اللاعب إلى ملعب التتش بالميركاتو الشتوي".

وأردف أمير هشام: " تفاصيل ماحدث هو انعقاد جلسة في مودرن فيوتشر، جمعت بين علاء ميهوب وهيثم عرابي واللاعب، وتمت مناقشة رغبته، ليؤكد عبد الوتحظ أن لديه حلم دائم، بالانتقال إلى صفوف المارد الأحمر، مع رغبته في تحقيق فائدة للنادي سواء ماديًا أو على مستوى الصفقات".

وأكمل: "تم إبلاغ وليد دعبس رئيس النادي بالجلسة وتفاصيلها، وبعدها تواصل عدلي القيعي رئيس شركة الكرة بالأهلي مع هيثم عرابي الرئيس التنفيذي لفيوتشر، وأبدى القيعي رغبته في ضم اللاعب ومن هنا تم اتخاذ الخطوات الرسمية".

واختتم: " قام مسؤولي نادي مودرن فيوتشر، بتبليغ المدرب بعدم قيد اللاعب مع الفريق في يناير المقبل، ويتم في الوقت الحالي مناقشة الأمر جيدا، للاستفادة على الجانبين الفني والمادي، على أن يحصل على لاعبين على سبيل الإعارة ومقابل مادي".