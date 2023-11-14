نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول رد من الزمالك على مفاوضات الأهلي وفتوح وشكوى أوسوريو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



حسم مجلس إدارة نادي الزمالك في الفترة الأخيرة، مصير ثلاثي الفريق أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري، بعد أزمتهم الماضية بترك معسكر الفريق قبل مواجهة زد بالدوري المصري، بإحالتهم للتحقيق وعرضهم للبيع في يناير القادم.

- الزمالك يحسم أزمة اوسوريو أمام اتحاد الكرة

وصرح أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك:" أنه علم أوسوريو المدير الفني السابق للفريق الأول، رسميا بإقالته، ومن ثم تم الاتفاق على يوم الأربعاء الماضي، لعقد جلسة يتم فيها حسم الأمور المتعلقة بمستحقاته ولكنه لم يحضر وحددنا يوم الأحد الماضي ولكنه لم يحضر أيضًا، وتم التفاجئ بوجوده في اتحاد الكرة".

وواصل سالم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "تم تبلغنا بتحديد موعد جديد اليوم الثلاثاء لحضوره وأبلغنا اتحاد الكرة بالأمر".

وأردف أحمد سالم: "لم يحدث أن تمت مناقشة ملف تقديم طلب للمشاركة في السوبر المصري الجديد، وأمر عرض الثلاثي للبيع لا جدال فيه ونهائيا وتحديدًا بعد انتهاء التحقيقات وايقافهم شهر وبعد انتهاء الإيقاف الجهاز الفني له رؤيته حول الاستعانة بهم من عدمه".

واختتم: " في حالة وصول عرضا رسميا من النادي الأهلي، للحصول على خدمات فتوح، سيتم عرض ودراسة الأمر من مجلس الإدارة وإجراء تصويت وتحقيق أقصى استفادة ولكن لن نستبق الأحداث".