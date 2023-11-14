نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة البرتغال وليشتنشتاين في تصفيات يورو 2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل منتخب البرتغال الأول لكرة القدم ضيفًا ثقيلًا على نظيره ليشتنشتاين مساء الخميس المقبل 16 نوفمبر 2023 على ملعب "راين بارك"، وذلك في إطار الجولة التاسعة من دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة إلى يورو 2024.

ويحتل البرتغال صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 24 نقطة، بعد تحقيق العلامة الكاملة والفوز في ثماني مباريات، بينما يتذيل ليشتنشتاين الترتيب، دون نقاط، بعد خسارة ثمانية لقاءات.

موعد مباراة البرتغال ضد ليشتنشتاين في تصفيات يورو 2024

تبدأ أحداث مباراة البرتغال وليشنشتاين يوم الخميس المقبل في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر إلا ربع صباحًا بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة البرتغال ضد ليشتنشتاين في تصفيات يورو 2024

تمتلك إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث وإذاعة مباريات تصفيات كأس أمم أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة البرتغال ضد ليشتنشتاين مساء الخميس المقبل، عبر قنواتها.