نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد صلاح يعلق على عقوبة ثلاثي الزمالك ويطالب باستبعاد صبحي وفتوح من معسكر منتخب مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

عقد مجلس إدارة نادي الزمالك جلسة لمناقشة عدد من الملفات المطروحة، مساء أمس الإثنين، والتى يأتي أبرزها أزمة ترك أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي، ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي معسكر الأبيض قبل مباراة زد، في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقد قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، أن يتم خصم 25% من عقد أحمد فتوح، ظهير الفريق الأبيض، كما تك إخطار الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا بتلك العقوبة الموقعة على اللاعب.

وأكد محمد صلاح نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، أن قرار مجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب بشأن الثلاثي مصطفى الزناري ومحمد صبحي وأحمد فتوح أكثر من ممتاز، مشيرًا إلى أنه لا يجب توحيد العقوبة ضد اللاعبين الثلاثة، بدلا من اتهام لاعب واحد بأنه سبب المشكلة.

وقال صلاح في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "الثلاثي أخطأ في حق الزمالك بالخروج من معسكر مباراة زد، ويجب أن تكون العقوبة متساوية للاعبين الثلاثة صبحي والزناري وفتوح، خصوصا أن البعض يريد توجيه اللوم بشكل أكبر لـ فتوح على أساس أنه متزعم لتلك الأزمة".

وأضاف: "القرار الصادر جيد بشأن اللاعبين الثلاثة، خصوصا في ظل التمسك بعرضهم للبيع، كما أن مدة العقوبة غير محددة حتى الآن خصوصا في ظل فترة التوقف الدولي وكان يجب تحديدها بعدد معين من المباريات، كمان أن مسألة خصم أموال من اللاعبين أيضًا وهم لا يتقاضون رواتب شهرية منذ 6 شهور لن تكون مؤثرة بالنسبة للاعبين، لذلك أرى أن العقوبات المفروضة ليست قوية".

وواصل: "جمهور الزمالك لن يتقبل فكرة وجود اللاعبين الثلاثة في الملعب مجددًا، خاصة في ظل ما فعله اللاعبين، لكنه في المقابل يعشق من يحب النادي".

وأكمل: "فيتوريا يبحث عن مصلحته الفنية فقط، وهناك لاعبين أخطأت ولا يجب أن تكافئ بالانضمام لمنتخب مصر".

وزاد: "لا يجب التهاون مطلقا في حق نادي الزمالك، وعلى النادي أن يهدد بسحب لاعبيه من المنتخب حال عدم الامتثال لقرار الإدارة بشأن فتوح وصبحي، واللذان يجب استبعادهما من صفوف منتخب مصر".

وأشار إلى أن الزمالك أصدر قرارا قويا ويجب المحافظة عليه، وأن يتم مطالبة المنتخب المصري وجهازه الفني باستبعاد فتوح ومحمد صبحي بعد صدور قرار رسمي بإيقاف اللاعبين، وحال إصرار فيتوريا على قراره بوجودهم يتم التهديد بسحب باقي لاعبي الزمالك من المعسكر.

وأوضح أن هناك لاعبين كثير في حراسة المرمى، وعمر كمال يجيد اللعب في مركز الظهير الأيسر، بالإضافة لمحمد حمدي لاعب بيراميدز أيضا.

وحول أزمة أوسوريو وتهديده بشكوى الزمالك، قال: "المدرب لم يحصل على حقوقه كاملة، وهناك مفاوضات معه على التقسيط، لكن هناك البعض حذره من النادي، ولديه نية في تقديم شكوى، وبالتأكيد لازال هناك مساومة معه، وهناك حالة عناد ظهرت بشكل واضح، لذلك يطالب بالحصول على مستحقاته كاملة التي تصل لـ500 ألف دولار".

وأكد: "في حالة عدم فتح باب القيد فأن معتمد جمال سيكمل مسيرته كمدير فني لنادي الزمالك، في ظل معاناة النادي من ازمات عديدة خلال الفترة الأخيرة، وأتمنى أن يحقق المدرب نتائج جيدة مع الفريق في المرحلة المقبلة، كما أن هناك صعوبة في التعاقد مع مدرب أجنبي لذلك استمرار معتمد قرار مناسب في الوقت الحالي على أن يتم تشكيل الجهاز الفني بشكل جيد".