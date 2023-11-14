نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك:" الجماهير اتهمتني بمجاملة الأهلي وجلست في البيت شهر بسبب بركات" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث أحد نجوم نادي الزمالك السابقين، عن المشهد الشهير قي مباراة الفريقين بالدوري المصري الشهيرة موسم 2010، والتي انتهت في الدقائق الأخيرة بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق، بلدغة العقرب محمد بركات.

- أحمد غانم سلطان يتحدث عن أزمة هدف بركات

وصرح أحمد غانم سلطان لاعب نادي الزمالك السابق:" أنه فقط من قام بإلقاء المسؤولية كاملة عليه في هدف محمد بركات لاعب الأهلي الشهير الثالث في شباك فريقه بمباراة 3-3، رغم أنه لم يكن خطأ وحيد منه وخطأ مزدوج".

وواصل سلطان خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "الخطأ كان مزدوج بيني وبين زميلي محمود فتح الله وعبدالواحد السيد ولكن الجماهير شيلتني الليلة".

وأردف أحمد غانم سلطان: " عقب انتهاء المباراة، جلست شهر كامل كامل داخل البيت، ودخلت في حالة نفسية سيئة للغاية، خاصةً أن الجماهير كانت تتهمني بالاتفاق مع الأهلي للانتقال لصفوفه".

واختتم أحمد سلطان: "عماد متعب يستطيع إرهاق أي مدافع في مصر بسهولة، ولكن سيظل بركات شئ آخر وأراه من أعظم اللاعبين، وتعبني في كل المباريات، وهو لاعب يحتاج التركيز معه 90 دقيقة كاملة دون أي سهو، خاصةً أن لمسته بهدف سواء أحرزه أو صنعه"..