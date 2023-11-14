نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "ثلاثي الزمالك سيدفعون الثمن غالي بسبب خطأهم".. أول تعليق من سيف زاهر على قرارات القلعة البيضاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الإعلامي سيف زاهر، على قرارات مجلس إدارة نادي الزمالك ضد ثلاثي الفريق، والذي جاء في بيان رسمي نشره الأبيض مساء اليوم الإثنين، عبر موقعه الرسمي.

وقال سيف زاهر في برنامجه "ملعب أون "عبر قناة أون تايم سبورتس: "الزمالك يسير في الاتجاه الصحيح وسكة المبادئ، وسكة الدفاع عن التيشيرت، وإنه يشتري الفرقة وكيان الزمالك، بقرارات اليوم ضد اللاعبين".

وتابع: "نتيجة التحقيق ممكن أن تكون أثبتت أن الزناري ليس له ذنب أو أن مشكلته أقل من فتوح وصبحي مما جعل عقوبته أقل من زملائه".

وواصل: "الزمالك يسعى لوقف ثنائي الفريق من المنتخب المصري، لذلك ارسل القرار الذي اتُخذ من قِبل مجلس الإدارة ضد لاعبي الفريق".

واكمل: "اتحاد الكورة لا يتدخل في قرارات ڤيتوريا(المدير الفني لمنتخب مصر) بشأن ضم أو استبعاد أي لاعب للمنتخب".

وتطرق بحديثه لاختيار فيتوريا لمحمد صبحي وضمه لقائمة المنتخب: "تم انتقاد فيتوريا على اختيار حارس مرمى الزمالك بسبب أنه خلال الفترة الماضية خارج نطاق الخدمة، بسام موجود وابو جبل وكثير من حراس المرمى موجودين في الساحة".

واختتم: "ثلاثي الزمالك سيدفعون ثمن هذا الخطأ غالي، لإن إدارة الزمالك تريد أن تعطي درسًا للتاريخ، لما تستهان بالتيشيرت يستهان بك الزمالك، قلل من الزمالك يقلل منك، تحس انك اكبر من النادي تبقى بره النادي، هذا هو المشهد".



وعقد الزمالك اليوم اجتماعًا أسفر عن القرارات التي تخص القلعة البيضاء والذي جاء كالتالي:

1- إيقاف الثلاثي أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي لمدة شهر، بعد ثبوت خروجهم من معسكر الفريق قبل مواجهة زد بالدوري العام دون الحصول على إذن من الجهاز الفني.

2- خصم 25% من إجمالي عقد أحمد فتوح، و20% من إجمالي عقد الحارس محمد صبحي، وخصم 15% من إجمالي عقد مصطفى الزناري وفقا للوائح الفيفا.

3- إبلاغ الجهاز الفني للمنتخب الأول لكرة القدم المصري بقيادة روي فيتوريا، بقرارات مجلس إدارة الزمالك ضد الثلاثي فتوح وصبحي والزناري.

4- إنشاء مؤسسة خيرية تابعة لنادي الزمالك، لتقديم الدعم والرعاية لكافة قدامى اللاعبين والعاملين بالنادي بما يليق بهم، وتفويض الدكتور حسام المندوة بذلك

5- سبق وتمت دعوة الكولومبي أوسوريو لإنهاء مستحقاته والشرط الجزائي ولكنه لم يحضر، والمجلس جدد الدعوة غدًا الثلاثاء، للاجتماع مع المدرب لإنهاء كافة مستحقاته.

6- سحب قرار مجلس الإدارة السابق بشأن منح المستشار مرتضى منصور الرئاسة الشرفية، وتخصيص له غرفة وكل ما يتعلق بالقرارات السابقة وما ترتب عليها

7- التأكيد على مخاطبة السيد مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء السابق، بتكليف من يلزم لاستلام ما يكون له من متعلقات شخصية بالنادي.

8- التأكيد على أنه لم يتم طرح أو مناقشة عرض مدير فني مصري أو جنبي، لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

9- تجديد الثقة في معتمد جمال كمديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.

10- الموافقة على المشاركة في السوبر الذي سيقام في الإمارات لكرة اليد في شهر ديسمبر.

11- الموافقة على تعيين رؤساء الأجهزة الفنية لكافة الألعاب بالنادي، على أن يتم عرض التشكيلات الكاملة للأجهزة في الاجتماع القادم.



وناشد مجلس إدارة الزمالك مسئولي القلعة البيضاء جميع وسائل الاعلام بتحري الدقة في الأخبار التي يتم نشرها عن النادي.