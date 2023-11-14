نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر على طريقة إينو.. نجم الزمالك يؤكد: "فتوح وقع للأهلي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ترددت أنباء قريبة في الفترة الأخيرة، عن وجود اهتمام من جانب إدارة النادي الأهلي، للتعاقد مع أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في ظل تدهور العلاقة بين الطرفين في الوقت الأخير.

وكانت إدارة الأبيض، قد قررت إيقاف اللاعب شهر وخصم 25% من تعاقده وعرضه للبيع في يناير، بعد أزمته الأخيرة بترك معسكر الفريق رفق زميليه قبل مواجهة زد بالدوري المصري.

- غانم سلطان يؤكد رحيل فتوح للأهلي

وصرح أحمد غانم سلطان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق:" أن أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق، قام بإنهاء أمره في ملف رحيله إلى النادي الأهلي في الفترة المقبلة".

وواصل سلطان خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: " ادي شعور وتوقع بأن فتوح قام بالتوقيع على عقود انضمامه للنادي الأهلي، والأمور لن تسير بشكل رسمي بين الناديين بسبب الجماهير".

وأختتم أحمد سلطان: "فتوح يسعى لتكرار نفس مسلسل رحيل، معتز إينو عند وانتقاله للأهلي وأبلغنا في غرفة الملابس بتوقيعه، وخاض باقي الموسم يتدرب منفردًا".