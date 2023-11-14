نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "تيشيرت الأهلي أخر فرصة حلوة هتجيلك في الكورة".. سبب خلاف كولر مع صلاح محسن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي إبراهيم فايق عن الخلاف بين كولر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ولاعب الفريق صلاح محسن، كما تردد خلال الفترة الماضية.



وصرح إبراهيم فايق عبر تصريحات تليفزيونية عبر شاشة قنوات "أون تايم سبورت 2"، من خلال برنامجه "جمهور الثالثة "، قائلًا: " كولر لم يطلب رحيل صلاح محسن ومن الممكن أن يكون الخلاف له علاقة بكيفية استغلال اللاعب للفرص وتنفيذ التعليمات".



وأكمل:"صلاح ملتزم في تدريبات الفريق، ولكن كولر ينتظر الكثير من صلاح محسن، ولم يوجد الخلاف الذي يصل إلى طلب رحيله، اللاعب يمتلك العديد من الخبرات ولا بد من استغلالها".

وانهى حديثه: "اخر فرصة حلوة هتجيلك في الكورة.. هو تيشيرت النادي الأهلي، وثمنه غالي جدًا".