نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "موديست تصبيرة لكولر".. وعبد المنعم على أعتاب الرحيل من الأهلي(طالع التفاصيل) في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي سيف زاهر، تفاصيل تمديد عقد عبد المنعم مدافع الأهلي، ومصير عمر كمال خلال الفترة المقبلة.

وقال الإعلامي سيف زاهر عبر برنامجه "ملعب أون "خلال قناة أون تايم سبورتس: "كثير من اللاعبين خرجوا من الأندية الكبيرة والأن اتنسوا، عبد المنعم من اللاعبين اللي بيعلموا جيدًا قيمة البطولات وقيمة الأندية الكبيرة، لاعب متطور وبيلعب دائمًا على إن القادم أفضل، واثق من إمكانياته، لم يتمرد على النادي في قصة التجديد".



وأكمل: "لديه قناعة في أنه من الممكن أن يأتي له عرض أوروبي كبير وخطوة كبيرة ولكن من الباب الكبير من خلال النادي الأهلي، حيث أنه طلب تأجيل تمديد عقده حتى شهر يناير".

وتابع عن مصير عبد الواحد: "عمر كمال عبد الواحد أول صفقة للأهلي، العلاقة بين مجلس إدارة الأهلي وفيوتشر وطيدة والأولوية دائمًا للأهلي، وارد أن تكون صفقة يناير هي عمر كمال حيث أن اللاعب فاتح المجال للتواجد في صفوف الأحمر، وهو من اللاعبين اللي كولر ختم ومضى عليها".

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واختتم: "أهم مركز هو المهاجم، هذا سيتوفر في لاعب أفريقي، حيث أن موديست بالنسبة لكولر عبارة عن تصبيرة حتى يختار