نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "أجهز لعلك تشاهد خبرًا هامًا".. الزمالك ينتظر أوسوريو وقرارات حاسمة لثلاثي الفريق في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - كشف أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، عن إصدار قرارات حاسمة من مجلس إدارة الأبيض، تم الكشف عنها بخصوص الثلاثي "المشاغب".

وصرح أحمد سالم عبر تصريحات تليفزيونية على شاشة التلفزيون عبر قناة أون تايم سبورت 2، في البرنامج الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق "جهور الثالثة"، قائلًا:" بعد انتهاء التحقيقات مع أحمد فتوح تم خصم 25% من عقد اللاعب وتم اخطار الاتحاد المصري لكرة القدم بهذه العقوبة بشكل رسمي".

وواصل حديثه: " وقرر الزمالك خصم 20% من قيمة عقد محمد صبحي، و15% من عقد الزناري مع استمرار عرض الثلاثي للبيع".



واستطرد:" هناك مسببات أدت إلى تفاوت العقوبه بين الثلاثي، واختلاف القرارات الصادرة اتجاههم"



وعن التعاقد مع مدير فني جديد للزمالك قائلًا: "معتمد جمال مستمر مع الفريق وله كامل الدعم، وملف المدير الفني لم يكن مفتوح بشكل كبير كما يتردد خلال الوسائل الإعلامية ولم يكن هناك أي أساس من الصحة لها".



وعن ملف القيد للاعبين أشار: "ملف القيد هو الشغل الشاغل لمجلس إدارة الزمالك خلال الفترة الحالية، الأمور واخده مسارها الطبيعي، ونسعى لرفع القيد في يناير".



وعن تواجد أوسوريو المدير الفني السابق للزمالك في مقر اتحاد الكرة تحدث: " تم إبلاغنا بتواجده في اتحاد الكرة وهذا أثار إندهاشنا لإنه كان من المقرر أن يتواجد يوم الأربعاء الماضي، وتم تأجيل الموعد ليوم الأحد وتم إبلاغه بذلك هو ووكيله ولم يحضر ثم تم إبلاغه اليوم بشكل رسمي عن طريق اتحاد الكره بإنتظاره غدًا لإنهاء التعاقد بشكل محترم ويرضي جميع الأطراف".