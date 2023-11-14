نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل اتفاق بث مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس العالم على أون تايم سبورتس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ساند هيثم عبد العظيم الرئيس التنفيذي لشركة "ORA"، قناة أون تايم سبورتس للحصول على حقوق بث مباريات منتخب مصر، في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.



وصرح عبد العظيم، في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس2 قائلًا: "استغرق الاتفاق على بث مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 10 ثواني فقط".

وأكمل: "وتلقينا قبولًا كبيرًا من المسؤولين عن الرياضة المصرية بسبب هذه الفكرة".



وأعرب المدير التنفيذي لشركة "ORA":"حصلت أون تايم على حقوق مباريات المنتخب الكاملة في تصفيات كأس العالم، وليس مباراتي جيبوتي وسيراليون، وأهدي الفوز بحقوق البث للجماهير المصرية".



واختتم حديثه مؤكدًا: " الشراكة مع المتحدة لبث مباريات مصر في كأس العالم تستمر لمدة عامين، وهناك اتجاه لإستمرار الشراكة في بطولة كأس العالم".