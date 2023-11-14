نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دبلوماسية رياضية.. كيف ضرب مجلس الزمالك "عصفورين بحجر واحد" قبل مواجهة أبو سليم بكأس الكونفدرالية؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب عدد من القرارات الهامة بشأن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض خلال الساعات الماضية.

دبلوماسية رياضية في الزمالك

وأعلن أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة نادي الزمالك قرارات المجلس في اجتماع الإثنين والتي شهدت تجديد الثقة في معتمد جمال مديرًا فنيًا لفريق الكرة وكذلك إصدار عقوبات جديدة ضد الثلاثي أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري.

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك إيقاف الثلاثي أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري لمدة شهر مع خصم 25% من عقد الأول و20% من الثاني و15% من الثالث "على الترتيب".

وقال أحمد سالم المتحدث باسم مجلس إدارة نادي الزمالك في تصريحات تلفزيونية إن مجلس القلعة البيضاء لم يناقش التعاقد مع مدير فني محلي أو أجنبي مشيرا إلى أن المسؤولين داخل القلعة البيضاء قررا تجديد الثقة في معتمد جمال خلال الفترة المقبلة.

من جانبه علم موقع "دوت الخليج الرياضي" أن السبب الرئيس وراء قرار مجلس إدارة الزمالك هو إعطاء الثقة لمعتمد جمال؛ لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة لاسيّما وأن الفريق مقبل على افتتاحية دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية بمباراة أبو سليم الليبي.

ويرغب مجلس إدارة نادي الزمالك في إضفاء طابع الهدوء والتركيز على الجهاز الفني الحالي للفريق ودعم معتمد جمال معنويًا أمام اللاعبين؛ من أجل العمل لإعداد وتجهيز اللاعبين نفسيًا وبدنيًا وفنيًا لقادم المباريات القارية والمحلية.

ووفقا لمصدر داخل نادي الزمالك فإن مجلس الإدراة قرر عدم التعجل في حسم ملف المدير الفني الأجنبي للفريق؛ بسبب الأزمة المالية وعدم توافر العملة الصعبة حاليا بالنادي الأبيض في ظل المطالب المالية الكبيرة للمدربين البارزين.

ويفاضل مسؤولو الزمالك حاليا بين عدد من السير الذاتية أبرزها الإيطالي والتر ماتزاري والألماني فرانكو فودا والإسباني دومينيك تورنت.