نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب سيراليون: إيقاف محمد صلاح هيورطني في مواجهة منتخب مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد أميدو كريم، المدير الفني لمنتخب سيراليون الأول لكرة القدم، أنه لن يبني خطته على إيقاف محمد صلاح فقط في مباراة منتخب مصر.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره سيراليون، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، يوم الأحد الموافق 19 نوفمبر الجاري.

وأوضح أميدو كريم في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مباراة مصر صعبة جدًا، وأعرف الكرة المصرية جيدًا".

وأضاف: "التحضير الجيد في كرة القدم مهم ونحن نستعد بشكل جيد جدًا".

وواصل: "أعرف لاعبين مميزين في مصر، مثل محمد صلاح، وتريزيجيه، وعمر مرموش".

واختتم: "لن أبني على خطتي على إيقاف محمد صلاح فقط، لأن ذلك سيورطني مع اللاعبين الآخرين".