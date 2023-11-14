نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب الجونة يكشف كواليس مثيرة في مباراته أمام الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف علاء عبد العال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، عن كواليس مثيرة في مباراته أمام الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأكد عبدالعال أنه قام بـ تعنيف لاعبيه بين شوطي مباراة الأهلي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأوضح عبد العال في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "عنفت لاعبي فريقي بين شوطي مباراة الأهلي لأننا كنا من المفترض أن نخرج فائزين في الشوط الأول".

وتابع: "كنا الأقرب للفوز أمام الأهلي وحالة لاعبي الجونة كانت جيدة، وموديست لديه مسيرة مميزة لكن في الملعب جسده لا يُلبي أفكاره، بسبب العامل البدني، والذي ساعده في الهدف ظهير فريقي".