نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة العراق وإندونيسيا في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يواصل منتخب العراق استعداده للبدء في مشوار تصفيات آسيا المشتركة والمؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 عندما يستضيف نظيره الإندونيسي على ملعب البصرة الدولي معقل أسود الرافدين في إطار منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات.



وستقام مباراة العراق وإندونيسيا يوم الخميس ١٦ نوفمبر ٢٠٢٣ وذلك ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال ٢٠٢٦.



وستذاع أحداث المباراة في تمام الساعة الخامسة إلا ربع مساء بتوقيت مصر والساعة السادسة إلا ربع مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة السابعة إلا ربع مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.



وستقوم شبكة قنوات الرابعة العراقية الرياضية بنقل مباريات منتخب العراق خلال مشواره في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 والنهائيات الآسيوية 2027 وستذاع مواجهة أسود الرافدين أمام إندونيسيا عبر قناة Al Rabiaa TV المجانية على قمر نايل سات.



وكان الجهاز الفني لمنتخب العراق بقيادة المدير الفني خيسوس كاساس قام باستدعاء 25 لاعبًا محليًا ومحترفًا لمواجهة إندونيسيا لحساب المجموعة السادسة التي تضم أيضًا كلا من فيتنام والفلبين.