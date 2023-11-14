نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة السعودية وباكستان في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق الكرة الآسيوية مباراة السعودية وباكستان وذلك ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال ٢٠٢٦.



شارك المنتخب السعودي في بطولة كأس العالم 6 مراتٍ من قبل ويسعى للمشاركة السابعة له ليحافظ على سجله كواحد من أكثر المنتخبات العربية التي شاركت في المونديال.



واستطاع المنتخب السعودي تقديم أداء رائع في كأس العالم 2022 بقطر، حيث نجح في تحقيق فوزًا تاريخيًا على منتخب الأرجنتين الذي فاز باللقب لكنه خرج من الدور الأول بالخسارة من كلا من بولندا والمكسيك.



يقع المنتخب السعودي في المجموعة السابعة بجانب كلا من الأردن وطاجيكستان وباكستان وذلك بعد إجراء قرعة تصفيات كأس العالم 2026 آسيا والمُقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك ونهائيات كأس أمم آسيا 2027 بالمملكة العربية السعودية.



وستقام مباراة السعودية وباكستان يوم الخميس ١٦ نوفمبر ٢٠٢٣ وذلك ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال ٢٠٢٦.



وستذاع أحداث المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت مصر والساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.



هناك أكثر من قناة ناقلة لمباريات المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 2026 آسيا، حيث يمكنكم المشاهدة على قناة SSC مجانًا من داخل السعودية بتقنية SD وباشتراك للتقنية عالية الجودة HD.



كما ستذاع أيضًا مباريات المنتخب السعودي في التصفيات المجمعة للمونديال وكأس آسيا 2027 على قنوات بي إن سبورت والكأس وذلك في جميع بلدان الوطن العربي