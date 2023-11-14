نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد الكرة: سيتم إبلاغ فيتوريا بقرارات الزمالك بشأن فتوح وصبحي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري، أن الاتحاد لم يتدخل مطلقًا في قرارات روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، ومسألة ضم أحمد فتوح ومحمد صبحي رؤية فنية للمدرب البرتغالي، مشيرا إلى أنه من حق إدارة الزمالك اتخاذ القرارات التربوية التي يراها مناسبة.

وقال الكومي في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "نصيحتي لـ الزناري وفتوح وصبحي أن اللاعب الكبير دائما يكون داخل الملعب وخارجه، لكن فيما يتعلق باستبعاد لاعبي الزمالك هو قرار يخص روي فيتوريا ومجلس إدارة اتحاد الكرة لا يتدخل مطلقا في القرارات الفنية".

وأضاف: "حال مخاطبة نادي الزمالك بعقوبات فتوح وصبحي، سيتم إبلاغ فيتوريا بالطبع، وهو الوحيد المسؤول عن قراره الذي سيكون مناسبًا للمرحلة المقبلة، والزمالك أعلن ايقاف اللاعبان لمدة شهر ولا أعرف هل من يوم مباراة زد، أم منذ اعلان القرار خلال الساعات الاخيرة".

وواصل: "الزمالك قام باستبعاد فتوح وصبحي من مباراة بيراميدز الهامة، والمرحلة الحالية هي فترة توقف دولي، وسواء تم استبعادهم أو استمرارهم يجب أن يكون هناك اتفاق واضح مع الأندية حول انضمام اللاعبين للمنتخبات حال حدوث نفس الأمور مستقبلا".