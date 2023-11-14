نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك السابق: كنت أتمنى استبعاد صبحي وفتوح من معسكر المنتخب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد محمد حلمي نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، أن قرار مجلس إدارة النادي "موفق وموضوعي" بشأن أزمة أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري، متمنيًا التوفيق للمجلس في عمله خلال المرحلة المقبلة.

وقال حلمي في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "بالتأكيد ندعم روي فيتوريا في قيادة منتخب مصر، لكن كنت أتمنى استبعاده صبحي وفتوح منذ البداية، من أجل اغلاق هذا الملف تمامًا".

وأضاف: "لا أعرف الغرض من قرار ايقاف اللاعبين لمدة شهر، ومن الصعب الاعتماد عليهم مجددًا لأنهم أصبحوا خارج منظومة فريق الزمالك".