نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة اليمن والبحرين في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - ينتظر عشاق الكرة الآسيوية مباراة اليمن والبحرين وذلك ضمن تصفيات كأس العالم وكأس آسيا 2023، حيث يلتقي المنتخب اليمني ونظيره البحريني ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات آسيا المزدوجة والمؤهلة لكأس العالم 2026.



وقع منتخبي اليمن والبحرين في المجموعة الثامنة برفقة منتخبات منتخبي الإمارات ونيبال، حيث سيتأهل صاحب المركز الأول والوصيف للدور الثالث تصفيات كأس العالم 2026.

وستقام مباراة اليمن والبحرين يوم الخميس ١٦ نوفمبر ٢٠٢٣ وذلك ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال ٢٠٢٦.



وستذاع أحداث المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر والساعة التاسعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة العاشرة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.



وسيتم نقل مباراة اليمن والبحرين في تصفيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2023 على 4 قنوات رياضية وهي: قناة الكأس القطرية وقنوات بي إن سبورتس وقناة اليمن وقناة البحرين الرياضية.