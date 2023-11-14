نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب سيراليون يتحدث عن مواجهة مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث أميدو كريم، المدير الفني لمنتخب سيراليون الأول لكرة القدم، عن مواجهة مصر، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأكد مدرب سيراليون أن حظوظ كل منتخبات مجموعته التي تضم منتخب مصر في تصفيات كأس العالم متساوية.

وأشار أميدو كريم في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أعرف مصر جيدا، ولعبت في مصر لسنوات طويلة، وكنت سعيدًا للغاية".

وتابع: "مجموعتنا قوية جدا وبها منتخبات مميزة، ولكن حظوظ كل المنتخبات متساوية في التأهل إلى كأس العالم".

وعن خوض مبارياته في ليبيريا قال: "سيؤثر هذا الأمر كثيرا علينا، كنت أتمنى خوض المباراة في سيراليون أمام جماهيرنا".