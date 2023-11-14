نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العشري يكشف كواليس رحيل إبراهيم حسن عن الاتحاد السكندري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف طارق العشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري كواليس رحيل إبراهيم حسن عن الفريق.

وأكد أنه أنه السبب الرئيسي في رحيل إبراهيم حسن عن صفوف فريق الاتحاد السكندري خلال الفترة الماضية.

وأوضح طارق العشري في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أبلغت إبراهيم حسن بعدم وجود فرصة له في اللعب باستمرار داخل الاتحاد".

وتابع العشري: "لاعبو الاتحاد يسيرون بشكل جيد، ويتطورون من مباراة لمباراة أخرى".

واختتم: "نعتمد على اللاعبين الشباب المميزين والعمل على الظهور بشكل مميز".