نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نابولي يحدد بديل جارسيا في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - كشفت وسائل إعلام فرنسية أن نابولي بطل إيطاليا يتجه إلى إقالة مديره الفني الفرنسي رودي جارسيا بعد أن واصل نابولي معاناته على أرضه في الموسم الحالي بخسارته من متذيل الترتيب إمبولي بهدف نظيف وذلك ضمن الجولة الثانية عشر من الدوري الإيطالي.



ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن شبكة سكاي سبورتس أن مصير جارسيا بات محسومًا، حيث أن أوريليو دي لاورنتيس رئيس نابولي دخل إلى غرف الملابس خلال استراحة الشوطين كما فعل في المباريات الأخيرة للفريق.



وأكدت الوكالة الفرنسية أن فابيو كانافارو بطل مونديال 2006 سيتولى مهمة الإشراف على نابولي وكان متواجدًا في المدرجات بجانب دي لاورنتيس وبصحبة شقيقه باولو.



ولفتت الوكالة الفرنسية أن لاعبي نابولي خرجوا من ملعب دييجو أرماندو مارادونا وسط صافرات الاستهجان من الجمهور المحلي كما فضل اللاعبون وجارسيا وطواقم الفريق التزام الصمت وعدم التحدث إلى وسائل الإعلام.



وأشارت الوكالة الفرنسية إلى أن مابولي لم يستغل تعثر ميلان على أرضه أمام ليتشي بتعادله بهدفين لكل منهما لينتزع منه المركز الثالث، حيث ظل في المركز الرابع برصيد 21 نقطة وبات مهددًا حتى بالتنازل عن هذا المركز في حال فوز أتالانتا لاحقًا على مضيفه أودينيزي.



وأفادت الوكالة الفرنسية بأن نابولي لم يذق طعم الفوز في معقله ملعب دييجو مارادونا منذ 27 سبتمبر وتحديدًا ضد أودينيزي الذي خسر منه بأربعة أهداف مقابل هدف وكان اكتفى بنقطة واحدة بين جمهوره في منتصف الأسبوع أمام أونيون برلين الألماني بتعادله بهدف لكل منهما في دوري أبطال أوروبا.



وأوضحت الوكالة الفرنسية أنه من المفارقات العجيبة لنابولي تحت قيادة جارسيا أنه لم يخسر أي مباراة خارج ملعبه في الموسم الحالي في مختلف البطولات، حيث فاز في ست مباريات وتعادل في مبارتين.



وألمحت الوكالة الفرنسية أن إمبولي الذي كان يحتل المركز التاسع عشر قبل الأخير صعد إلى المركز الـ17 بعد الفوز الذي تحقق بفضل تسديدة قوية للأوكراني فيكتور كوفالنكو في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة التي قد تكون الأخيرة لنابولي مع جارسيا الذي تسلّم المهمة خلفا لوتشانو سباليتي المدير الفني لمنتخب إيطاليا الحالي.