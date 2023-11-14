نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طارق العشري يرد على انتقادات مجاملة نجله بدخوله في عالم التدريب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



رد طارق العشري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، على الانتقادات التي وجهت له بأن نجله دخل عالم التدريب مجاملة.

وأشار طارق العشري في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "نجلي مدرب مميز لديه الخبرات، ومحبوب من جميع اللاعبين، وعمل في الفترة الأخيرة على الحصول على الرخص التدريبية اللازمة".

وتابع: "نجلي يسير بخطى ثابتة في التدريب، ولديه ما يؤهله ليكون متواجد في الجهاز الفني معي".

ويستعد فريق الاتحاد السكندري لمواجهة نظيره زد، في إطار منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، يوم الخميس الموافق 30 نوفمبر الجاري.