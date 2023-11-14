نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك: قرار إيقاف فتوح وصبحي والزناري نهائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

عقد مجلس إدارة نادي الزمالك جلسة لمناقشة عدد من الملفات المطروحة، مساء أمس الإثنين، والتى يأتي أبرزها أزمة ترك أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي، ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي معسكر الأبيض قبل مباراة زد، في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقد قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، أن يتم خصم 25% من عقد أحمد فتوح، ظهير الفريق الأبيض، كما تك إخطار الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا بتلك العقوبة الموقعة على اللاعب.

وكشف أحمد سالم المتحدث الرسمي بإسم نادي الزمالك أن القرار بشأن إيقاف الثلاثي أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري.

وقال أحمد سالم فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس:" قرار مجلس الإدارة اليوم بشأن الثلاثي نهائي وذلك بعدما تم مناقشة التقرير المقدم من كابتن عبد الواحد السيد.

وأضاف:" أرسلنا خطاب لاتحاد الكرة بإيقاف الثنائي المنضم للمنتخب.