نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. شرط وحيد داخل الأهلي لرحيل أفشة عن الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية السابق عن شرط واحد داخل لجنة التخطيط بالنادي الأهلي والجهاز الفني بقيادة كولر لرحيل محمد مجدي أفشة نجم وسط الفريق.

وقال مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية السابق فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس:" أفشة لاعب مهم بالطبع داخل الأهلي ولكن اللاعب الفترة الحالية جاء له عروض من أحد للدوريات الخليجية، وهناك شرط وحيد من كولر للموافقة على رحيله وهو توفير بديل له.

وأضاف:" حال توفير بديل داخل الأهلي لـ محمد مجدي أفشة مثلما تم التعاقد مع إمام عاشور وموديست بعد رحيل حمدي فتحي ومحمد شريف من الممكن أن يسمح وقتها الأهلي برحيل أفشة.

وأكد مجدي عبد الغني أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يسعي لحسم ملف الراحلين خلال المرحلة المقبلة.