نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. كولر يُرحب برحيل صلاح محسن عن الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على رحيل أحد لاعبي القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

وأكد مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية السابق أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يرغب فى رحيل صلاح محسن لاعب هجوم القلعة الحمراء.

وقال مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية السابق فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس:" الفترة المقبلة سيكون هناك اجتماع بين كولر وإدارة الأهلي، بشأن الصفقات الجديدة خاصة فى مركز الهجوم ومن بينها رحيل صلاح محسن.

وأضاف:" صلاح محسن بعد العودة الأهلي فوجيء كولر بمستواه وعدم الاستجابة للتعليمات بشكل صحيح والفترة المقبلة سيكون رحيله وارد بقوة.

ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يستعد لمواجهات بطولة دوري أبطال إفريقيا خلال المرحلة المقبلة عقب التوقف الدولي.