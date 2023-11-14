نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل البرتغال المتوقع لمواجهة ليشتنشتاين في تصفيات يورو 2024.. هل يشارك رونالدو؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقر روبرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب البرتغال، بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة ليشتنشتاين يوم الخميس المقبل على ملعب "راين بارك" في تاسع جولات مرحلة المجموعات بتصفيات يورو 2024.

موعد مباراة البرتغال أمام ليشتنشتاين في تصفيات يورو 2024

تنطلق صافرة البداية لمباراة البرتغال وليشنشتاين يوم الخميس المقبل في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر إلا ربع صباحًا بتوقيت أبوظبي.

تشكيل البرتغال المتوقع لمواجهة ليشتنشتاين في تصفيات يورو 2024

حراسة المرمى: ديوجو كوستا.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، روبن دياز، جونسالو إيناسيو، ديوجو دالوت.

خط الوسط: دانيلو بيريرا، برونو فيرنانديز، أوتافيو إيدميلسون.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، رافائيل لياو، جواو فيليكس.

القنوات الناقلة لمباراة البرتغال أمام ليشتنشتاين في تصفيات يورو 2024

يمكنكم مشاهدة مباراة البرتغال ضد ليشتنشتاين مساء الخميس المقبل، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.