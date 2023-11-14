نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العشري يحسمها: الاتحاد لن يفرط في مابولولو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد طارق العشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، رفضه فكرة رحيل جوب مابولولو عن زعيم الثغر، خلال الفترة المقبلة، بعد اهتمام العديد من الأندية بضمه.

وأشار طارق العشري في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "معدل تسجيل الاتحاد للأهداف زاد بتوالي المباريات في الدوري".

وتابع: "ما يؤرقني في الاتحاد السكندري حتى الآن فكرة استقبالنا لعدد كبير من الأهداف".

وعن مستقبل جوب مابولولو لاعب الاتحاد قال: "قبل تولي المهمة الفنية للاتحاد واتفقت مع مجلس الإدارة على بقاء اللاعب، الذي يعد ثروة قومية، وأمر رحيله غير مطروح لن نفرط في خدماته هذا موقفنا وموقف إدارة النادي".