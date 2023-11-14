نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالتردد.. القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وليشتنشتاين في التصفيات المؤهلة إلى يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يريد محبو مشاهدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، معرفة تردد القنوات الناقلة لمباراة برازيل أوروبا ضد منتخب ليشتنشتاين، حيث يجمعهما لقاء مساء الخميس المقبل في تصفيات كأس أمم أوروبا.

ويحتضن ملعب "راين بارك"، هذه المواجهة التي ستجمع بين منتخبي البرتغال وليشنشتاين يوم الخميس المقبل الموافق السادس عشر من شهر نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دور المجموعات بتصفيات يورو 2024.

موعد مباراة البرتغال وليشتنشتاين في تصفيات يورو 2024

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة البرتغال وليشنشتاين يوم الخميس المقبل في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر إلا ربع صباحًا بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وليشتنشتاين في تصفيات يورو 2024

تمتلك إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث وإذاعة مباريات تصفيات كأس أمم أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة البرتغال ضد ليشتنشتاين مساء الخميس المقبل، عبر قنواتها.

التردد: 11013.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

معدل الترميز: 27500.

جودة العرض: HD.