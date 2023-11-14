نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدو يشيد بقرارات مجلس الزمالك الأخيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أشاد الإعلامي أحمد حسام ميدو، بالقرارات التي اتخذها مجلس إدارة نادي الزمالك التي تم الإعلان عنها قبل قليل.

وأوضح ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "قرارات مجلس إدارة نادي الزمالك جيدة جدًا، ومجلس حسين لبيب يسير بشكل جيد".

وتابع: "تلك القرارات التي تجعلك تعود مرة أخرى، والقرارات التي تؤكد أن المجلس لا يهتز من السوشيال ميديا".

وأضاف: "البعض كان يُجامل ضد قرارات مجلس إدارة الزمالك، رغم أنه كان هناك قرارات من قبل لمجلس إدارة الأهلي ولم يكن هناك مجاملات وقتها، ولا أعرف هؤلاء كيف يتجهون للنوم؟".

وجاءت قرارات مجلس إدارة نادي الزمالك كالتالي:

- إيقاف اللاعبين أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري لمدة شهر.

- خصم 25% من مستحقات الثنائي أحمد فتوح ومحمد صبحي، و15% من مستحقات مصطفى الزناري.

- اخطار اللاعبين واتحاد الكرة بالقرار، واستمرار القرار السابق بعرضهم للبيع.

- إنشاء مؤسسة خيرية تابعة لنادي الزمالك تتولى تقديم الدعم والرعاية لكافة قدامى اللاعبين والعاملين بالنادي بما يليق بهم، وتفويض الدكتور حسام المندوة باتخاذ الخطوات التنفيذية.

- سبق اخطار المدرب خوان كارلوس أوسوريو بتوجيه الشكر له وإنهاء عقده وفق الإجراءات المقررة، وتم دعوته للحضور لتسوية مستحقاته ولم يحضر.. ولذلك تم اخطاره عن طريق الاتحاد المصري لكرة القدم وتحديد موعد معه غدًا بالمشرفين على الكرة من أجل هذا الأمر.



- سحب قرار مجلس الإدارة الصادر بالجلسة العادية رقم 20 بتاريخ 18-4-2023 الممتدة بتاريخ 27-4-2023 في الموضوع رقم 1 فيما تضمنه منح السيد الأستاذ مرتضى منصور رئيس النادي السابق الرئاسة الشرفية وتخصيص مكتب له وتشكيل لجنة عليا للاشتراكات والشئون القانونية برئاسته وتفويضه في اختصاصتها وما يترتب على ذلك من أثار.

- التأكيد على مخاطبة السيد الأستاذ مرتضى أحمد منصور رئيس النادي السابق بتكليف من يلزم لاستلام ما يكون له من متعلقات شخصية بالنادي.

- لم يتم طرح أو مناقشة أي موضوع يتعلق بمدير فني أجنبي أو مصري للفريق الأول لكرة القدم، وتم تجديد الثقة في الكابتن معتمد جمال كقائم بأعمال المدير الفني.

- الموافقة على الاشتراك في بطولة السوبر المصري لكرة اليد التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة اليد بالتعاون مع الاتحاد الإماراتي لكرة اليد في الفترة من ٧ إلى ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ بدولة الإمارات العربية المتحدة.



- تم تشكيل لجنة من الخبراء لوضع مشروع متكامل للهيكلة الإدارية بالنادي تعرض على المجلس خلال شهر.

- الموافقة على تعيين رؤساء الأجهزة الفنية لكافة الألعاب بالنادي على أن يتم عرض التشكيلات الكاملة للأجهزة في الاجتماع القادم.