نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رد فعل غير متوقع من ميدو على قرار فيتوريا باستدعاء ثنائي الزمالك المعاقب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

علق الإعلامي أحمد حسام ميدو، على قرار استدعاء ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المعاقب لقائمة منتخب مصر بقيادة روي فيتوريا.

وأكد ميدو أنه يرفض فكرة الهجوم على روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الوطني، بسبب استدعائه لثنائي الزمالك، أحمد فتوح ومحمد صبحي لقائمة الفراعنة رغم معاقبة القلعة البيضاء لهم.

وقام ميدو بوضع يده على فمه، احترامًا لدخول منتخب مصر في مرحلة حاسمة في تصفيات كأس العالم وكذلك منافسات أمم إفريقيا، رافضًا فكرة الهجوم على فيتوريا.

وأشار ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "محدش قالي مهاجمش فيتوريا، لكن مينفعش في التوقيت اللي منتخب مصر يبقى داخل فيه على تصفيات كأس العالم، وأمم إفريقيا، وأنا أطلع أتكلم على فيتوريا".

واختتم: "أنا هسكت دلوقتي، وفي الوقت الحالي لازم أسكت، عشان منتخب مصر".