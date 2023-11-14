نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "مستشهدا بالحضري وشحاتة".. نجم الزمالك يهاجم فيتوريا بسبب ثلاثي الأبيض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



يسعى نادي الزمالك في الفترة القادمة، للوقوف على بعض الأخطاء التي كانت سببا في النتائج السلبية بالفترة الماضية، وعودة الفريق من جديد للمنافسة على البطولات، خاصة بعد التأهل لنهائي كأس مصر، عقب إقصاء نظيره بيراميدز.



- حلمي يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك

وصرح محمد حلمي مدرب نادي الزمالك السابق:" أن قرار مجلس إدارة النادي باختيار معتمد جمال مدرب مؤقت ورحيل كارلوس أوسوريو المدير الفني، هو قرار خاص بهم".

وأشار حلمي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "معتمد جمال من المدربين الجيدين، ويجب أن يتم دراسة الملف جيدا والتأني في اختيار المدرب الأجنبي الجديد".

وأردف محمد حلمي: " لا يوجد أي حديث أو تواصل من جانب مجلس إدارة الفارس الأبيض، معي لقيادة الفريق، وأنا ابن النادي وأتمنى أن يعيش الزمالك فترة جيدة مستقبلًا".

وأكمل حلمي: " شعرت بسعادة كبيرة بعد صدور قرار إيقاف أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي ثلاثي الفريق وعرضهم للبيع، وذلك انعكس بشكل واضح على اللاعبين في مباراة بيراميدز، بعدما وجدوا أن هناك حالة جديدة من الانضباط والعدل داخل المنظومة".

وأكد مدرب الزمالك السابق: " الخطأ الذي ارتكبه ثلاثي الفريق مؤسف للغاية، ويجب أن تكون كلمة النادي أقوى من اللاعبين، ولا أرى أن مجلس إدارة الأبيض يخطط للتراجع عن قرارهم وبالتالي لن يستمروا مع الفريق بالفترة المقبلة حتى لو اعتذروا".

واختتم محمد حلمي: " قرار روي فيتوريا، مدري الفراعنة باستدعاء٨ الثلاثي لمنتخب مصر، وكنت ضد ضم عصام الحضري حارس الأهلي السابق للمنتخب أيضًا مع حسن شحاته، بسبب اختراقه للمنظومة".