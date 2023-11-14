نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأرجنتين وأوروجواي في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يترقب عشاق ومحبي منتخب الأرجنتين، موعد مباراة الفريق المقبلة أمام نظيره منتخب أوروجواي، في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2026.

ويقدم موقع دوت الخليج الرياضي في السطور التالية موعد مباراة الأرجنتين وأوروجواي في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة لها.

ويلتقي منتخب الأرجنتين وأوروجواي صباح الجمعة 17 نوفمبر 2023 الجاري وتنطلق في تمام الثانية صباحا بتوقيت القاهرة، والثالثة صباحًا بتوقيت الممكلة العربية السعودية.

ومن المقرر أن يتم إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات بي ان سبورت القطرية الناقل الحصري لمختلف البطولات الأوروبية، بشكل حصري داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وكان ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، قائمة الفريق استعدادًا لخوض معسكر شهر نوفمبر الجاري، وخوض منافسات تصفيات كأس العالم 2026.

وجاءت قائمة منتخب الأرجنتين استعدادًا لمواجهة أوروجواي والبرازيل في تصفيات كأس العالم 2026 في قارة أمريكا الجنوبية، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: إيمياليانو مارتينيز - فرانكو أرماني - خوان موسو - والتر بينيتيز.

خط الدفاع: جونزالو مونتيل - بابلو مافيو - نويل مولينا - جيرمان بيتزيا - كريستيان روميرو - لوكاس مارتينيز - نيكولاس أوتاميندي - ماركوس أكونيا - فرانسيسكو أورتيجا - نيكولاس تاجليافيكو.

خط وسط الملعب: لياندرو باريديس - جويدو رودريجيز - إنزو فرنانديز - رودريجو دي بول - إزيكيل بالاسيسو - جيوفاني لو سيلسو - أليكسيس ماك أليستر.

في خط الهجوم: ليونيل ميسي - باولو ديبالا - آنخيل دي ماريا - لاوتارو مارتينيز - جوليان ألفاريز - نيكولاس جونزاليس - لوكاس أوكامبوس.