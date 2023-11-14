نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين ضد أوروجواي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد منتخب الأرجنتين، لخوض مواجهة قوية أمام نظيره منتخب أوروجواي في إطار التصفيات المؤهلة إلي نهائيات كأس العالم 2026.

ويكشف موقع دوت الخليج الرياضي في السطور التالية، القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين ضد أوروجواي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2026.



ويلتقي منتخب الأرجنتين وأوروجواي صباح الجمعة 17 نوفمبر 2023 الجاري وتنطلق في تمام الثانية صباحا بتوقيت القاهرة، والثالثة صباحًا بتوقيت الممكلة العربية السعودية.

ومن المقرر أن يتم إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات بي ان سبورت القطرية الناقل الحصري لمختلف البطولات الأوروبية، بشكل حصري داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تشكيل منتخب الأرجنتين المتوقع لمواجهة أوروجواي في تصفيات كأس العالم

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

خط الدفاع: ناهويل مولينا، كريستيان روميرو، أوتامندي، نيكولاس تاجليافيكو.

خط الوسط: رودريجو دي بول، إنزو فرنانديز، أليكسيس ماك أليستر.

وخط الهجوم: أنخيل دي ماريا، ليونيل ميسي، نيكولاس جونزاليس.

وكان ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، قائمة الفريق استعدادًا لخوض معسكر شهر نوفمبر الجاري، وخوض منافسات تصفيات كأس العالم 2026.

وجاءت قائمة منتخب الأرجنتين استعدادًا لمواجهة أوروجواي والبرازيل في تصفيات كأس العالم 2026 في قارة أمريكا الجنوبية، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: إيمياليانو مارتينيز - فرانكو أرماني - خوان موسو - والتر بينيتيز.

خط الدفاع: جونزالو مونتيل - بابلو مافيو - نويل مولينا - جيرمان بيتزيا - كريستيان روميرو - لوكاس مارتينيز - نيكولاس أوتاميندي - ماركوس أكونيا - فرانسيسكو أورتيجا - نيكولاس تاجليافيكو.

خط وسط الملعب: لياندرو باريديس - جويدو رودريجيز - إنزو فرنانديز - رودريجو دي بول - إزيكيل بالاسيسو - جيوفاني لو سيلسو - أليكسيس ماك أليستر.

في خط الهجوم: ليونيل ميسي - باولو ديبالا - آنخيل دي ماريا - لاوتارو مارتينيز - جوليان ألفاريز - نيكولاس جونزاليس - لوكاس أوكامبوس.